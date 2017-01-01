На Донбассе представили нового командующего ООС

Глава Генштаба представил военным нового командующего штаба Операции объединенных сил Владимира Кравченко.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в понедельник, 12 августа, представил нового командующего штаба операции Объединенных сил Владимира Кравченко личному составу. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Представление состоялось в ходе рабочей поездки Хомчака на Донбасс 12 августа. Главнокомандующий ВСУ "выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшая из задач, стоящая перед военными.

Хомчак также сообщил о назначении командующим Сухопутных войск ВСУ Александра Сирского.

Напомним, на прошлой неделе президент назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил. Зеленский также сменил командующего Сухопутных войск ВСУ.

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