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В Ровно задержали торговцев людьми

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Три злоумышленницы переправляли доверчивых украинок на Ближний Восток для сексуального рабства.
СБУ задержала торговцев людьми (иллюстративное фото)
СБУ задержала торговцев людьми (иллюстративное фото)
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав группы входило трое жительниц Ровно.

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"Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной женщины за границу. Одновременно с этим в Ровно задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось в марте, в Киеве вербовали девушек и продавали их сутенерам.

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Теги: СБУ, Ровно, задержание, торговля людьми, сексуальное рабство
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