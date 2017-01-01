В Ровно задержали торговцев людьми
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что в состав группы входило трое жительниц Ровно.
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"Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось задержать одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной женщины за границу. Одновременно с этим в Ровно задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.
Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщалось в марте, в Киеве вербовали девушек и продавали их сутенерам.