Зеленский передал все права на бизнес - СМИ

Президент остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.

Зеленский вышел из бизнеса на время президентства president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. Об этом во вторник, 13 августа, пишет ЛІГА.net со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

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Отмечается, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года.

Так давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору Студии Квартал-95 Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.

На данный момент Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.

Напомним, в мае Сергей Шефир заявлял, что Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства.

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