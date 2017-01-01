НБУ подал встречный иск к Коломойскому на более чем 4 млрд грн

Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения.

Национальный банк Украины подал встречный иск к бывшему совладельцу “ПриватБанка“ Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд гривен.

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Иск подан по делу №910/5172/19. Первоначальный иск по этому делу - иск Игоря Коломойского к Национальному банку, который просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, привлеченным в НБУ..

Согласно судебным материалам, Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ.

Напомним, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования “ПриватБанка“.

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Стоит отметить, финансовый директор “ПриватБанка“ Анна Самарина сообщила о том, что “ПриватБанк“ вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.

Как сообщалось 19 июля, НБУ выиграл в Верховном суде в споре с компанией Коломойского.

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