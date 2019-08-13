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Одессит сбросил бывшую жену с балкона после попытки ее обокрасть

Комментариев: 1
Мужчина выбросил женщину с третьего этажа - ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Мужчина сбросил с балкона бывшую жену
Мужчина сбросил с балкона бывшую жену
od.npu.gov.ua

Полиция в Одессе задержала мужчину, который после неудачной попытки обокрасть свою бывшую жену сбросил ее с балкона. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области во вторник, 13 августа.

Оперативно-следственная группа установила, что в квартиру своей бывшей супруги через открытый балкон влез мужчина.

"Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж с целью кражи собирает ее вещи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное и между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона", - сказано в сообщении полиции.

 
 

Соседи, ставшие очевидцами случившегося, сразу вызвали скорую помощь и полицию. По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

Мужчине объявили о подозрении в покушении на убийство (ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Одессе мужчины повздорили из-за кошки, началась стрельба.

Мужчина повесился на улице в Одессе

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Теги: ограбление, Одесса, полиция, убийство, расследование, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    13.08.2019, 17:51
Оценка:  0
Антибес
Беда в том что у мужиков последние 5 лет практически не стоит.Поэтому они делают с бабами все что угодно:пищдят,обворовывают,выбрас ывают в окошко...Но только не ебyт.А это смахивает на зраду! :-)
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