В Украине уничтожили 170 тысяч свиней с начала года

Причиной уничтожения свиней в Украине стала африканская чума свиней. Тем не менее, динамика заболеваемости в два раза ниже, чем в прошлом году.

Из-за африканской чумы свиней с начала 2019 года в Украине уничтожили около 160-170 тысяч свиней. Об этом со ссылкой на председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу сообщает профильный портал Агроюг во вторник, 13 августа.

Согласно наведенным данным, динамика вспышек болезни в этом году уменьшилась более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

"У нас в 2018 году уже наблюдалось уменьшение количества вспышек АЧС. В целом по Украине - уменьшение со 163 случаев в 2017 году до 145 случаев в 2018 году. И в этом году где-то более чем в два раза - динамика снижения. Но, все равно вирус время от времени дает о себе знать в домохозяйствах населения и на товарных фермах", - сказал Лапа.

Он также отметил, что одна из главных проблем в борьбе с вирусом - это отсутствие вакцины. Поэтому хозяйства вынуждены бороться путем повышения биобезопасности на фермах.

Лапа утверждает, что для эффективной борьбы с вирусом необходимо принять закон, который предусматривал бы выплату компенсаций за найденных зараженных кабанов.

Напомним, что ранее в Одесской области на берегу Дуная нашли трупы свиней с АЧС. Болезнь также была зафиксирована у животных на Донбассе.

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