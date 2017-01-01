Начальник Житомирского областного лесхоза подал заявление об отставке

Андрей Куринский решил уволиться после того, как к этому его призвал президент Владимир Зеленский.

Андрей Куринский уволился в тот же день, когда этого потребовал Владимир Зеленский Андрей Куринский / Facebook

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении. Об этом он накануне написал на своей странице в Facebook.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", – говорится в обнародованном в соцсети Facebook заявлении Куринского.

В заявлении указана дата 12 августа.

Кроме того чиновник написал открытое письмо главе государства и заявил, что должен был выступить 12 августа на совещании с участием президента Владимира Зеленского, однако ему не предоставили такой возможности.

Фото: Андрей Куринский / Facebook

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский посетил Житомирскую область. Во время поездки он устроил разнос местным силовикам из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря, потребовав их увольнения. Также он предложил уйти в отставку начальнику областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Также во время совещания в Олевске Зеленский представил нового губернатора Житомирской области, которым стал Виталий Бунечко.

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