ОБСЕ на Донбассе потеряла беспилотник

Огонь по летательному аппарату наблюдательной миссии открыли на подконтрольной сепаратистам территории в Луганской области.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был сбит из стрелкового оружия в районе подконтрольного сепаратистам поселка Обозное в Луганской области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 13 августа.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине населенного пункта Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска) члены патруля слышали три очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно три км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, что пролетал ориентировочно за три км на север от позиции патруля. Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете.

Также сообщается о двух обстрелах беспилотников на линии соприкосновения. Однако команде СММ в обоих случаях удалось безопасно приземлить беспилотник и покинуть место.

Также сообщается о том, что мини-БПЛА СММ дважды подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно вследствие глушения), совершая полеты вблизи Донецка.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ попал под обстрел и был поврежден возле города Первомайск Луганской области.

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