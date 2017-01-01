Два жителя Кадиевки незаконно перевозили пассажиров в ОРДЛО

Мужчины организовали пассажирские перевозки в так называемую "ЛНР". Они зарегистрировались там как объекты хозяйствования и платили "налоги" сепаратистам.

Два мужчины организовали незаконные перевозки в "ЛНР" facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ блокировала незаконные пассажирские перевозки из временно оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook в четверг, 15 августа.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Кадиевки (бывший Стаханов), которые имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. Позже делки зарегистрировались как объекты хозяйствования в так называемой "ЛНР", где платили "налоги и сборы".

Для осуществления незаконных перевозок они привлекли восемь жителей Кадиевки и Харькова как водителей. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы через пункты пропуска.

Во время санкционированных следственных действий в Харькове в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов производства правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Двум организаторам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а также наложен арест на транспортное средство.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что ранее сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине.

Также сообщалось, что в "ЛНР" осудили на 12 лет "агента СБУ".

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