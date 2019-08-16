Украинские военные участвуют в учениях НАТО в Германии

Украинская механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США.

Украинская рота участвует в учениях НАТО в составе механизированного батальона США facebook.com/GeneralStaff.ua

Механизированная рота из состава 93 отдельной механизированной бригады Холодный яр участвует в многонациональных военных учениях НАТО Combined Resolve XII в составе механизированного батальона США. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

15 августа активная фаза учений началась на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (JMRC) в немецком городе Хоенфельс.

Украинская механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США.

"Впереди почти десять суток маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в учениях Combined Resolve XII принимают участие около 5 тысяч военных из 21 страны. Маневры проводят для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.

Ранее сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12.

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