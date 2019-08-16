Стоимость оборудования была безосновательно завышена вдвое. Общая его стоимость составляет 30,4 млн гривен.

ГБР и СБУ проводят обыски и выемку документации в Минобороны ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове расследуют уголовное дело по факту присвоения более 800 тысяч гривен бюджетных средств, к чему могут быть причастны должностные лица Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 16 августа.

Отмечается, что в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн грн.

Как отметили в ГБР, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы и в воинские части по всей территории Украины.

В настоящее время следователи ГБР совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ проводят обыски и выемку необходимой документации в Минобороны. На некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз наложен арест.

Дело расследуется по статье о законченное покушение на совершение преступления и похищение военного имущества (ч.2 ст.15, ч.3 ст.410 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: ГБР расследует дело о покупке некачественных котлов для военных

Ранее сообщалось, что полковник одного из военных представительств Минобороны организовал схему хищения и присвоения средств ГП Антонов. Об этом заявили в СБУ.

Также стало известно, что чиновники украли деньги на реабилитацию сотни военных.

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