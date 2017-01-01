Грымчака обвиняют в мошенничестве, а не во взяточничестве

Прокуроры говорят, что замглавы МинВОТ хотел завладеть чужими деньгами, но в действительности не планировал влиять на Минкульт и Верховный суд.

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, потому что он не планировал злоупотреблять служебным положением. Об этом заявили прокуроры во время заседания суда в Чернигове, сообщает Громадское в пятницу, 16 августа.

Прокуроры утверждают, что заместитель министра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь “совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами”.

По данным следствия, Грымчак обещал повлиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Также следствие считает, что подозреваемый “вел конспирологические действия” - сам не получал деньги, а поручил это “помощнику” Игорю Овдиенко.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Суд взял Грымчака под стражу на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 6 млн грн.

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