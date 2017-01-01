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Замглавы Нацполиции ушел в отставку

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Работа в полиции "огромный период жизни, который сегодня подошел к концу".
Константин Бушуев подал в отставку 16 августа
Константин Бушуев подал в отставку 16 августа
Нацполіція

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что работа в полиции "огромный период жизни, который сегодня подошел к концу".

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Кроме того, он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

Ранее заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку.

Луценко рассказал о будущей отставке

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Теги: отставка, заместитель, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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