В Черновцах мужчина до смерти избил сожительницу

Смерть женщины наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений. За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Черновцах арестовали мужчину за избиение сожительницы до смерти pixabay.com

В Черновцах полиция задержала мужчину, который до смерти избил сожительницу. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Черновицкой области.

Отмечается, чтто выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района Черновцов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельства смерти женщины.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений.

Правоохранители собрали доказательства, которые указывают на причастность к преступлению 42-летнего сожителя умершей.

Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области во время семейной ссоры мужчина убил сожительницу и взорвал дом.

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