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Появилось видео побега наркоторговца от СБУ

Комментариев: 1
Во время проверки в аэропорту оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а злоумышленник воспользовался моментом для побега.
 
В интернете появилось видео побега израильского торговца наркотиками Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту Борисполь.
 
Видео опубликовано в сообществе Антикоррупционная платформа в Facebook.
 
 
На видео Сильвер вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проходит досмотр личных вещей в аэропорту. Во время проверки оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а претсупник воспользовался моментом для побега.
 
Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. При этом сопровождающие сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что злоумышленник скрылся.
 
Напомним, что в итоге наркоторговца все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.
 
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Теги: наркотики, СБУ, Израиль, экстрадиция, побег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    18.08.2019, 18:15
Оценка:  0
bertal
На видио я вижу, пи****дящих таможенников(трое) и чувака в красной футболке(подельник) и одного проверяющего справа(
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