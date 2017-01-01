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Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

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Президент подписал указ об увольнении Вячеслава Боня, которому в ходе своего визита в Николаев сказал писать заявление.
Владимир Зеленский и Вячеслав Бонь
Владимир Зеленский и Вячеслав Бонь
nikvesti.com

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы государства, подписанном в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский в аэропорту Николаева, отчитал исполняющего обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня и предложил ему писать заявление об увольнении.

Так, к президенту обратился предприниматель, который длительное время не мог получить землеотвод из-за отсутствия подписи Боня. В то же время, услышав, что тот заявлял о нежелании работать с президентом Зеленским, заметил: "Так в чем дело? Пишите заявление!"

На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, президент ответил: "У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели", - сказал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский также уволил одного из переговорщиков в Минске - Романа Безсмертного.

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Теги: Николаевская область, указ, увольнение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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