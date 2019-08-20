Рабинович: Новая власть продолжает идти пагубным путем старой, продолжая дело Порошенко

Новоизбранный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович утверждает, что его «не волнует количество комитетов» в Верховной Раде Украины девятого созыва – его волнует то, чем в этих комитетах будут заниматься народные избранники. Об этом политик заявил журналистам во вторник, 20 августа.

«Количество комитетов меня не волнует! Хотите 23? Пусть будет 23! Хотите один? Пусть будет один! Меня интересует, чем в этих комитетах будут заниматься. Если установлением мира, то мы – ваши союзники. Если экономикой, то мы – ваши союзники. Давайте уже начинать работать! А заниматься «болтологией», «государством в смартфоне» или частными полетами на Марс я не хочу», – заявил Вадим Рабинович. Политик считает, что сегодня власть должна расставить для себя приоритеты. «Раньше они говорили о мире и экономике, а теперь вопросы Донбасса объединили неизвестно с чем, создали «монстрообразный» комитет – «министерство правды» под Ткаченко... Они идут тем же пагубным путем, которым до них шли все случайные люди во власти. Порошенко сейчас, наверное, смотрит на своих последователей и радуется, потому что они продолжают его дело... Во время своей каденции Порошенко узурпировал власть, не дав положенные комитеты оппозиции (за это он еще ответит). Если эта власть продолжит такую политику, то мы все поймем, что это такие же «порошенки», – заявил парламентарий. Что касается дальнейшей повестки дня, то власть, по мнению Вадима Рабиновича, не может сказать, что она готова отдать оппозиции. «Новая команда обещала придерживаться украинских законов, а по закону наша партия должна получить три комитета, два – партия Порошенко и так далее... Это все расписано, и гадать не нужно, а следовало потратить 30 секунд времени! Но мы, как видите, сидим сутками, неизвестно что выясняем, а «молодая команда» не может понять, как сделать так, чтобы никому ничего не дать и одновременно соблюсти закон. Так не получится!» – заявил народный депутат. Он напомнил, что эта власть пришла на двух лозунгах – это «мир» и «восстановление экономики». «Но вчера мы услышали заявление лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о том, что «быстрого мира не будет», а сегодня представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что «зима будет тяжелой» – запасов угля и газа недостаточно. Нужно об этом думать: мир устанавливать, экономикой заниматься! А мы обсуждаем «государство в смартфоне»... Одна болтовня и заявления, как у Порошенко! Лучше не становится. Мир находится в нестабильном состоянии, все ожидают серьезный финансовый кризис. Нам уже нужно создавать «подушку безопасности», прекращать риторику войны, а власть ничего не делает, а потом все спишет на кризис», – резюмировал Вадим Рабинович.