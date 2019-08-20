Собственники квартир столичного долгостроя 14 лет добиваются завершения строительства

19 августа в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева состоялось заседание относительно незаконной продажи недостроенного жилого комплекса «Симфония» в Голосеевском районе столицы.

Строительство ЖК началось еще в 2005 году и с того времени около 100 человек, которые инвестировали свои деньги в квартиры, ожидают его завершения.

Первый застройщик – ООО «Житловик» через 5 лет после начала работ по возведению комплекса обанкротился, а на объект строительства был наложен арест. Но это не помешало в 2016-м году компании ООО «БЕСТ ЛИМИТЕД» незаконно выкупить недострой, но собственник никаких действий для завершения строительства не предпринял.

Объект годами оставался на начальном этапе, а жалобы инвесторов были проигнорированы. Не реагировали на обращения и государственные органы.

Инвестор комплекса Жанна Коломиец говорит: «В то время я взяла кредит и его хватило на компактную 1-комнатную квартиру – 49 квадратных метра за 74 тысячи долларов. С того времени многие люди разочаровались, некоторые прекратили ходить на судебные заседания, но я пока еще надеюсь на успешное решение дела».

Сегодня инвесторы возлагают надежды на ЧП «Укрбалтбуд», которое входит в состав строительной корпорации «Укрбуд». Она имеет успешный опыт завершения 4-х столичных долгостроев. Компания готова довести до конца строительство и взять на себя обязательство в конце концов сдать людям многоэтажку. Это может произойти при одном условии – если ООО «Житловик» вернет право собственности на недострой, которое незаконно было передано на торгах.

«Состоялась продажа имущества, которое принадлежало предприятию – незавершенное строительство, и эта продажа состоялась во время существования арестов, которые были наложены в том числе в рамках уголовного производства. В данное время рассматривается апелляционная жалоба, которая обжалует аукцион по продаже этого имущества, в том числе и по причине имеющихся арестов», - комментирует Евгений Остапенко, арбитражный управляющий, ликвидатор ООО «Житловик».

Сейчас это дело снова в суде. По словам инвесторов – это последний шанс получить свою квартиру на проспекте Науки.