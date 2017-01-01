Группа мужчин пыталась захватить госхозяйство на Харьковщине

Полиция задержала 15 человек, которые пытались захватить опытное хозяйство в поселке Червона Хвыля, а также повредили автомобиль директора предприятия.

Сотрудники полиции задержали 15 человек по подозрению в нападении на государственное опытное хозяйство Пантелеймоновское в поселке Червоная Хвыля Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 20 августа.

Около 12:30 в дежурную часть поступила информация, что на предприятие на трех автомобилях приехала группа неизвестных лиц в масках и с оружием и пытаются его захватить. В ходе конфликта с представителями нового директора "титушки" повредили его автомобиль, а затем уехали.

Автомобили с участниками конфликта нашли на территории соседнего Волчанского района. Для перехвата были привлечены бойцы батальона полиции специального назначения.

Возраст и род занятий нападающих устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются. По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области.

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