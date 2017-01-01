ГПУ против НАБУ. Новый скандал с прослушкой
Противостояние украинских правоохранительных органов не заканчивается. Новый этап – прослушку нашли в кабинете заместителя Генпрокурора.
В ГПУ сразу обвинили во всем Национальное антикоррупционное бюро. Там открещиваются от всех обвинений.
Корреспондент.net разбирался в новом скандале.
Жучки в кабинете
О жучках в кабинете заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"В служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства", - заявила она.
В ГПУ связывают “находку” с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего административный протокол по Артему Сытнику.
По словам Сарган, прослушку нашли 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала этот факт и открыла уголовное производство.
Сарган отметила, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генпрокурора. Но в ГПУ прослушивание Стрижевской не санкционировали.
Дело против главы НАБУ
Админпротоколы по главе НАБУ, о которых говорит Сарган, касаются отдыха Артема Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.
12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.
20 августа в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области должно было состоятся очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного Сытника.
Сам Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным и сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает это дело.
Другой контекст
Согласно официальному сообщению НАБУ о недавнем задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, тот заявлял, что якобы за взятки мог обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы "последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда" для принятия необходимого судебного решения.
В сообщении не указана фамилия заместителя генпрокурора, но, по данным СМИ, речь идет именно о Стрижевской.
Так что прослушка может быть связана именно с делом Грымчака.
На заявления о незаконной прослушке в Генеральной прокуратуре Сытник ответил, что НАБУ не устанавливало несанкционированную прослушку.
“Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда”, — сказал Сытник.
То есть сам факт прослушки он не исключил.