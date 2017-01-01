В Лефортово приняли передачи для пяти украинских заключенных

В этом же СИЗО содержатся украинские моряки. То, что украинских политзаключенных перемещают в одну локацию может свидетельствовать о том, что могли быть достигнуты соглашения насчет обмена.

Украинские моряки содержатся в Лефортово: туда перевели еще пятерых заключенных украинцев twitter.com/OgonWatch

Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook во вторник, 20 августа.

"Сногсшибательное из Лефортово. Поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек. Все передачи приняли. Внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии", - написала Ивлева.

Прямого подтверждения от администрации Лефортово пребывания там украинских политзаключенных нет. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе отказалась комментировать информацию правозащитнице Ивлевой.

Стоит отметить, что в СИЗО содержатся лица еще не осужденные или в отношении которых не вынесен приговор. В частности, там находятся украинские пленные моряки, которых, согласно требованию Украины, удовлетворенному Трибуналом ООН 25 мая, уже должны были отпустить на свободу.

То что сразу пять известных украинских политзаключенных могли оказаться вместе с пленными моряками в Лефортово может свидетельствовать в пользу достижения определенных договоренностей между Россией и Украиной относительно обмена политзаключенными.

Напомним, что ранее адвокат заключенного Балуха заявила, что его вывезли в Москву.

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