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Политзаключенный Терновский вернулся из РФ в Украину

Комментариев: 3
В России закончился срок осуждения политзаключенного за связь с Правым сектором.
Терновского осудили по видео акции из Харькова
Терновского осудили по видео акции из Харькова
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Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения в РФ. Сейчас Роман уже в Украине, сообщает Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Сейчас Терновский направляется домой в Харьковскую область. Он находится в ужасном состоянии, подчеркивают общественные активисты. 

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Мужчина не имеет денег и любых других средств к существованию, поэтому объединение призвало всех, кто может помочь мужчине - сделать это любой суммой. 

Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення. Зараз Роман вже в...

Опубликовано Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Среда, 21 августа 2019 г.

Первомайский райсуд Ростова-на-Дону ранее приговорил Терновского за "участие в деятельности экстремистской организации". Он получил два года и три месяца колонии.

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Как доказательство вины, в деле использовалось видео из YouTube, на которых видно Терновского как участника акции по блокаде грузовых машин в РФ в феврале 2016 года. В апреле 2016 года в Харькове Терновский с единомышленниками блокировал съезд организации "Украинский выбор". 9 мая 2016 года он участвовал в драке с представителями МВД, а в июне 2016 - прошел по Харькову с манекеном Путина в гробу. Фактически, его осудили за причастность к Правому сектору.

 

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Теги: Терновский, политзаключенные, РФ, Украина
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    21.08.2019, 15:00
Оценка:  +1
fkrfyfan
А этот чел работать не пробовал, а не клянчить деньги
Сеемма    21.08.2019, 15:01
Оценка:  0
Сеемма
Он работать пробовал. В России.
Nikolas_Adver    21.08.2019, 14:43
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
Он находится в ужасном состоянии

во eбло отожрал, ужасносостоятельный)))))
VSHIVANKA    21.08.2019, 14:34
Оценка:  +4
VSHIVANKA
НУ СЕЙЧАС НАЧНУТСЯ СЛЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ ОБ ИГОЛКАХ ПОД НОГТЯМИ , О ПЫТКАХ РУССКИМ РАДИО И ПОПЫТКАХ ЗАВЕРБОВАТЬ ПАТРИОТА ЭУРОПЭЙЦЯ , С ЦЕЛЬЮ ПОРВАТЬ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ШАРОВАРЫ И ПОЛОМАТЬ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРИЗУБ........)))
СУГС !!!
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