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Полиция задержала банду грабителей элитных квартир

Комментариев: 1
Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.
Полиция задержала банду, которая грабила элитное жилье
Полиция задержала банду, которая грабила элитное жилье
npu.gov.ua

Полиция в результате спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области синхронно задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, спецоперация прошла быстро и без применения табельного огнестрельного оружия. В задержании группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение полиции КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - сказано в сообщении.

Полиция задержала налетчиков. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Уголовное производство открыто по статье "бандитизм" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Продолжаются обыски по месту жительства грабителей и месту сокрытия награбленного имущества.

Накануне сообщалось, что в Харькове нигериец избил и ограбил 60-летнюю продавщицу

Ранее в Днепропетровской области грабители пытали мужа и жену слезоточивым газом.

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Теги: полиция, задержание, банда, квартиры, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    21.08.2019, 23:47
Оценка:  +1
Letohradek
Грабителей нужно ликвидировать при поимке! Людьми эти скоты уже не станут!
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