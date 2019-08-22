ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует четко соблюдать регламент при избрании руководства комитетов ВР

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ настаивает на том, чтобы процесс формирования рабочих органов Верховной Рады Украины и избрания их руководящего состава должен осуществлялся исключительно в законном русле. Об этом говориться в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

«Закрепление за оппозиционными парламентскими фракциями контрольных функций является общепринятым в цивилизованном мире механизмом осуществления демократии, а избрание представителей оппозиции на руководящие должности в парламентских комитетах – не только условие обеспечения прав оппозиции, но и дань демократическим традициям парламентаризма», – сказано в заявлении партии. В политсиле напомнили, что вопросы формирования рабочих органов Верховной Рады и избрания их руководящего состава урегулированы действующим законодательством Украины. «Эти нормы прямо предоставляют нашей партии право получить в сферу ответственности должности трех председателей парламентских комитетов, трех первых заместителей председателей, шести заместителей и трех секретарей комитетов соответственно», – настаивают в партии. В ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ уверены, что участие ее народных депутатов в руководящем составе комитетов позволит обеспечить эффективную реализацию функций парламентской оппозиции и парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, укрепление демократии и парламентаризма в Украине. «Любой другой принцип распределения руководящих должностей в комитетах Верховной Рады будет продолжением позорной практики, проводимой режимом Порошенко, злоупотреблением властью и нарушением законов Украины, подлежащим соответствующему обжалованию», – говориться в заявлении политической силы. Соответствующее обращение представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ внесли на рассмотрение в подготовительную депутатскую группу по организации работы Верховной Рады Украины IХ созыва. «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ настаивает на необходимости безотлагательного принятия Закона Украины «Об оппозиции», который так и не был принят за пять лет преступного режима Порошенко. Кроме того, исходя из чрезвычайной важности вопроса восстановления мира на Донбассе и крайне сложной ситуации, которая там сложилась, мы продолжаем настаивать на создании отдельного парламентского комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей», – сказано в заявлении.