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ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует четко соблюдать регламент при избрании руководства комитетов ВР

Комментариев: 6
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует четко соблюдать регламент при избрании руководства комитетов ВР

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ настаивает на том, чтобы процесс формирования рабочих органов Верховной Рады Украины и избрания их руководящего состава должен осуществлялся исключительно в законном русле. Об этом говориться в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.
 «Закрепление за оппозиционными парламентскими фракциями контрольных функций является общепринятым в цивилизованном мире механизмом осуществления демократии, а избрание представителей оппозиции на руководящие должности в парламентских комитетах – не только условие обеспечения прав оппозиции, но и дань демократическим традициям парламентаризма», – сказано в заявлении партии. В политсиле напомнили, что вопросы формирования рабочих органов Верховной Рады и избрания их руководящего состава урегулированы действующим законодательством Украины. «Эти нормы прямо предоставляют нашей партии право получить в сферу ответственности должности трех председателей парламентских комитетов, трех первых заместителей председателей, шести заместителей и трех секретарей комитетов соответственно», – настаивают в партии.  В ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ уверены, что участие ее народных депутатов в руководящем составе комитетов позволит обеспечить эффективную реализацию функций парламентской оппозиции и парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, укрепление демократии и парламентаризма в Украине. «Любой другой принцип распределения руководящих должностей в комитетах Верховной Рады будет продолжением позорной практики, проводимой режимом Порошенко, злоупотреблением властью и нарушением законов Украины, подлежащим соответствующему обжалованию», – говориться в заявлении политической силы. Соответствующее обращение представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ внесли на рассмотрение в подготовительную депутатскую группу по организации работы Верховной Рады Украины IХ созыва. «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ настаивает на необходимости безотлагательного принятия Закона Украины «Об оппозиции», который так и не был принят за пять лет преступного режима Порошенко. Кроме того, исходя из чрезвычайной важности вопроса восстановления мира на Донбассе и крайне сложной ситуации, которая там сложилась, мы продолжаем настаивать на создании отдельного парламентского комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей», – сказано в заявлении.

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Комментариев (6)
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asfd0    22.08.2019, 15:46
Оценка:  0
asfd0
Ого какой тут звон кастрюль стоит ))))) Ну да, опасна для вас эта партия тем что может вернуть мир в Украину ну и с Россией, рано или поздно, быть нам вместе. Ану, кто больше заминусует и гадостей напишет ))))))
Хитрый-Лис    22.08.2019, 15:37
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Бабки верните из офшоров, а опосля и погутарим.
PAINKILLER7    22.08.2019, 15:33
Оценка:  0
PAINKILLER7
За поребрик гнид.
sashokkszub2    22.08.2019, 15:10
Оценка:  +2
sashokkszub2
это не партия а зброд наших врагов.
vicinq    22.08.2019, 15:00
Оценка:  +3
vicinq
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ не путайте оппозицию к государству Украина коими вы все там враги народа Украины являитесь .На нары всех вас вшивых лишнехромасомных а не комитеты вам всех в кандалы и на рудники падл
РухНС    22.08.2019, 14:57
Оценка:  +2
РухНС
а в других случаях не надо? ох уж эти попозиционеры...
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