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У государства заберут 18 млрд грн и отдадут Коломойскому, - экс-глава НКРЕКУ

Комментариев: 9
У государства заберут 18 млрд грн и отдадут Коломойскому, - экс-глава НКРЕКУ

Снизить цен на электроэнергию для бытовых потребителей вследствие изменения ПСО - это отдать деньги государственным компаниям Коломойскому. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя заявление Андрея Геруса, что снижение цен на электроэнергию для бытовых потребителей вернет в экономику 18 млрд грн. в год. 
"Представитель Коломойского при Правительстве заявил:« Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 млрд". Что скрыл он в заявлении?Указанные 18 млрд забирают у государственных компаний, а вот снижение цен на электроэнергию получает его "работодатель" - почти 30% промышленного потребления группа Приват. Хочет заставить еще и частные компании субсидировать Приват (по примеру государственных)", - написал Дмитрий Вовк. По мнению экс-главы НКРЕКУ этим решением Игорю Коломойскому фактически отдадут 18 млрд грн. вместо того, чтобы инвестировать их в экономику. "Забрали у государства 18 млрд грн и отдали Коломойскому, а не экономике", - констатировал Волк.
Напомним, 21 августа Кабинет Министров принял постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, которое даст возможность от 1 сентября снизить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Согласно решению правительства, 35% электроэнергии, производимой предприятием "Укргидроэнерго", будет продаваться по спецзобовьязаннямы, вместо 20% как раньше. Это позволит снизить цену на электроэнергию на 21 копейку за киловатт-час.

 Представитель президента в правительстве Андрей Герус 22 августа заявил, что внесенные Кабинетом Министров изменения в положение о возложении специальных обязательств позволят снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 10-11% с 1 сентября и возвращают в экономику около 18 млрд грн в год.

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Комментариев (9)
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Колишній-східняк    22.08.2019, 16:18
Оценка:  -3
Колишній-східняк
У государства заберут 18 млрд грн и отдадут Коломойскому - так а разве не для этого Зелю в президенты выбрали?
РухНС    22.08.2019, 16:28
Оценка:  0
РухНС
ещё один упоротый тупоголовый свинопас
Дром    22.08.2019, 16:33
Оценка:  0
Дром
У какого государства заберут? 80% ГЭС поделены между кланами Пороха и Ахметова. Так что будем честны: заберут у Порошенко и Ахметова и передадут Коломойскому, при этом население получит бонусы в виде снижения тарифа.
Komrads    22.08.2019, 17:05
Оценка:  +1
Komrads
Откуда сведения, что ГЭС принадлежат Ринату? Это во-первых. Во-вторых, за какие шиши передадут деньги Коломойскому? По моему, честнее было бы отправить эти деньги на медицину и повышение пенсий..
Letohradek    22.08.2019, 16:08
Оценка:  -2
Letohradek
Хотелось бы услышать зэбилов по этому поводу
РухНС    22.08.2019, 16:12
Оценка:  +1
РухНС
порохоотсосы такие упоротые. По логике Вовка, давайте поднимем цену на электричество для людей ещё нфа100%.
И бюджет получит ещё больше денег. А оттуда тырит мы умеем. Так, шоколадные ублюдки? А если снижение цен для людей, так это наруку коломойскому))) Вот вы дебилы))
dron29    22.08.2019, 16:15
Оценка:  -3
dron29
Совсем ЗЕбил людям не снижают цену только предприятиям Бени))
РухНС    22.08.2019, 16:16
Оценка:  +3
РухНС
dron тупоголовый свинопас.... "Снизить цен на электроэнергию для бытовых потребителей "
dron29    22.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
dron29
кацо-тролль оригинал заявления : Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%
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