Закупка угля за "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЕКП

Закупать уголь по формуле “Роттердам+“ сейчас самое дешевое. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

“В Офисе президента состоялась резонансная совещание по ситуации в энергетике. Выяснилось, что имеем следующие цены:

- 4000 грн/тонна является себестоимость угля государственными шахтами. Фактический продажа происходит по этой цене, все мы, граждане Украины, через бюджет доплачиваем дотации 1500 грн/тонна к цене реализации 2500 грн/тонна;

- 1800 -1900 грн/тонна есть текущие цены угля доставленного из ЮАР, Колумбии или США. Указанные цены иметь тенденцию к сезонному росту осенью-зимой и зависеть от курса валют;

- 1740 грн/тонна является “Роттердам+“, то есть индекс API2 с учетом логистики усредненный за 12 месяцев является самым дешевым “, - написал Дмитрий Вовк.

По мнению экс-главы НКРЕКП, в нынешней ситуации наиболее экономически обоснованно будет применять формулу “Роттердам+“ для закупки угля. “Таким образом вполне логично в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным “Роттердам+ “, как наиболее прозрачным, ликвидным и релевантным“, - подытожил Вовк.