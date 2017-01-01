НАБУ обязали открыть дело на министра Черныша

Главу министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обвиняют в злоупотреблениях.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело на министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша по заявлению о злоупотреблениях. Об этом в пятницу, 23 августа, пишут Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила жалоба председателя общественного совета при МинВОТ на бездеятельность детективов НАБУ.

Истец сообщил, что 2 августа он подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении Черныша по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

При этом дело НАБУ не открыло.

19 августа суд рассмотрел иск и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, указанные в поданном заявлении и начать расследование.

Как сообщалось, 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака, который является заместителем Черныша. Замминистра и его пособника подозревают в вымогательстве взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Позже суд постановил взять Грымчака под стражу на два месяца под залог в 6 млн гривен.

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