Министр рассказал о двух волнах миграции украинцев

Во время первой волны миграции в 90-е годы из Украины уехали около семи миллионов человек, говорит Рева.

Рева говорит, что ситуация с заробитчанами стабилизировалась Корреспондент.net

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что за время независимости в Украине было две волны миграции граждан, сообщает Укринформ.

По его словам, самая большая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах - в этот период из Украины выехали около 7 миллионов работников.

"В начале 2000-х люди стали возвращаться", - сказал он.

Рева отметил, что вторая волна миграции наблюдалась в 2015-2017 годах.

"Если смотреть по объемам переводов денег в Украину, то в этом году большого прироста не наблюдается. Это говорит о том, что большого роста миграции не наблюдается", - считает министр.

Он напомнил, что постоянно за пределами страны работают 3,2 миллионов человек, периодически работали за рубежом примерно 7-9 миллионов украинцев.

Кроме того, Рева отметил, что не намерен ставать трудовым мигрантом и намерен работать в Украине после окончания полномочий действующего Кабмина.

Согласно данным опроса, каждый пятый украинец, работавший за рубежом, не хочет вновь ехать на заработки.

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