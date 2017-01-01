ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ: Вернем Украину на путь мира, демократии и экономического развития

Представители партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» поздравили Украину с Днем Независимости и пожелали украинцам жить в мирном, демократическом и социальном государстве.

«Мы верим, что преодолев все исторические вызовы, Украина станет мирным, демократическим, социальным и правовым государством, которым мы все будем гордиться. Действительно суверенным и независимым, где единственным источником и носителем власти является украинский народ», - говорится в заявлении партии. Представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ отметили, что нынешняя власть ведет Украину все дальше от тех ценностей, которые были упомянуты в Акте провозглашения независимости Украины в 1991 году. «К сожалению, сегодня безответственные политики ведут страну все дальше от поставленной цели. Шестой год на Востоке Украины длится кровавый конфликт, который уносит жизни людей и разрушает перспективы экономического развития страны. Украинские граждане лишены своих конституционных прав на медицинскую помощь и социальную защиту, обложены грабительскими коммунальными тарифами и вынуждены выживать в нищете. Грубо нарушены права национальных общин и миллионов русскоязычных граждан Украины на свободное развитие их культуры, использование и обучение на родном языке», - считают оппозиционеры. Политики также отметили, что вопреки Декларации о государственном суверенитете Украины и воле украинского народа наше государство затягивают в НАТО. «Экономической политикой страны руководят МВФ и иностранные кредиторы, которые требуют запустить свободную продажу украинской земли и распродать за бесценок остатки государственных предприятий. Этим пагубным путем повел страну предыдущий режим и, похоже, новый не собирается от него отступать. Мир, возрождение и реальную независимость Украины обеспечит только полная смена курса государственной политики!» - говорят в партии. Представители оппозиции уверены, что смогут добиться лучшего будущего для Украины. «Цель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ вернуть Украину на путь мира, демократии, нейтралитета, социальной справедливости и экономического развития. Именно эти ценности и принципы были, есть и будут краеугольным камнем украинской государственности. Объединив украинское общество, совместными усилиями мы восстановим мир и обеспечим политические, экономические, социальные и гуманитарные права и свободы украинских граждан. Мы построим в Украине экономически успешное социальное государство, в котором каждый гражданин получит социальные гарантии своей жизни и жизни своей семьи, будет чувствовать защиту и поддержку. Создадим надежные гарантии для того, чтобы каждый человек, независимо от его расовой, этнической, культурной или конфессиональной принадлежности мог жить и развиваться свободно, без страха за собственное будущее. Мы уверены - вместе мы добьемся лучшего будущего для Украины!» - резюмировали оппозиционеры.

