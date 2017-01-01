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В Харькове обрушился автомобильный мост

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Утром произошел частичный обвал путепровода над железнодорожными путями в направлении поселка Песочин.

В Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка Лоск в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, обвал произошел утром 25 августа.

Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. По сообщению микроблога Харків в Twitter, частичное обрушение моста произошло над железнодорожными путями и улице Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой.

В Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору. 

 

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Теги: Харьков, видео, мост, обвал, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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