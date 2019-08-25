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Богдан "возглавил" марш девушек с шампанским

Комментариев: 4
Глава ОП спел гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу в одном из ресторанов в Сан-Тропе.

Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил День Независимости Украины на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera. СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.

Ранее СМИ узнали, что главы ОП не было на торжественных мероприятиях в Киеве в честь Дня Независимости, поскольку был на свадьбе юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук в Сен-Тропе. Довбенко называют "смотрящим" за Минюстом от Зеленкского.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

 
 

После ухода из Квартала 95 Владимир Зеленкский сам стал объектом шуток. Вместе с ним "досталось" и Богдану, который часто нашептывает Зеленскому на ухо.

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Теги: видео, Владимир Зеленский, Лазурный берег Франция, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    25.08.2019, 13:33
Оценка:  0
fkrfyfan
Дело алкаша-хряка поросёнко продолжается
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 13:32
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зря ты, Федя!.. Для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью стану у окна —
И стою всю ночь без сна.
Все волнуюсь об Расее:
Как там бедная она?..
foster12    25.08.2019, 13:27
Оценка:  +2
foster12
Кто то говорил, что дно пробито....
Нееее, вот сей час пробивается....
И ЭТИ уё Б ки будут править страной...
Я В ААА Хуеее
СветБобра    25.08.2019, 13:21
Оценка:  +2
СветБобра
Пенсіонери недоідають, а бариги по Сан-тропе жруть шампанське. Якого народу ці слуги ?
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