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Укравтодор объяснил, почему упал мост в Харькове

Комментариев: 8
Движение по участку дороги, где произошло обрушение, закрыто, транспортные потоки направлены по другой части Окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский.
В Харькове "устал" мост
В Харькове "устал" мост
УНИАН
 
Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу в районе селе Песочин на объездной дороге Харькова произошло в результате динамического удара перегруженной фуры, сообщает Укравтодор.
 
Аварийное разрушение ригеля пролетной опоры на путепроводе было зафиксировано утром 25 августа и произошло в результате смещения пролетной конструкции.
 
Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение, построенное в 1977 году, квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных ни принадлежало, заявили в Укравтодоре.
 
"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - говорится в сообщении Укравтодора.
 
Движение по участку дороги, где произошло обрушение, закрыто, транспортные потоки направлены по другой части Окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено.
 
Эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения. По результатам обследования будет принято решение о возобновлении участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения. 
 
Напомним, что в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка Лоск в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. 
 
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Теги: Харьков, мост, фура, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Рассказывают, что Гепа в Харькове порядок навел. Теперь я этот порядок увидел.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну и что, что мост аварийный? Ремонтировать не надо? Пустили транспорт в объезд и проблема решена?
Глод    25.08.2019, 17:36
Оценка:  0
Глод
Видел у одного мужика наклейку на заднем стекле машины: "Я ненавижу Укравтодор".
Ira0956    25.08.2019, 17:05
Оценка:  +2
Ira0956
«Заметила такую вещь. Любой человек, который на Украине начинает говорить или делать адекватные вещи моментально объявляется агентом России и напротив чем больший бред несет или делает человек тем более все уверены в его украинскости. Все перевернуто с ног на голову…»
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если ты пишешь "на Украине", то ты уже не адекватная. О чем ты вообще можешь рассуждать?
ps4fifa20    25.08.2019, 17:01
Оценка:  +6
ps4fifa20
Виноваты все, но только не укравтодор
Мыкола    25.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
Мыкола
А когда плотина в Запорожье завалится, тоже будете обьяснять динамическим ударом?
Cowboychik    25.08.2019, 17:08
Оценка:  +1
Cowboychik
Половина Запорожья затопит, если плотина рухнет. Будет экологическая катастрофа... В этом случае нужно присоединяться к Крыму иначе будет пипец....
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