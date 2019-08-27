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За время действия "Роттердам +" зарплаты украинских шахтеров выросли вдвое, - экс-глава НКРЭКУ

Комментариев: 3
За время действия "Роттердам +" зарплаты украинских шахтеров выросли вдвое, - экс-глава НКРЭКУ

За время действия формулы “Роттердам +“ более чем вдвое увеличились зарплаты шахтеров. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook

Об этом сообщают Украинские Новости. 

Экс-глава НКРЭКУ привел официальные данные Госкомстата.

“7036 грн средняя заработная плата шахтера на момент утверждения“ Роттердам +“ в марте 2016 года. 15289 грн средняя заработная плата шахтера в июне 2019 года, последнем месяце действия “Роттердам +“. ВЫВОД: за период действия прозрачной формулы и привязки к мировым ценам на энергетический уголь, т.н. “Роттердам +“, зарплаты шахтеров выросли на 8253 грн в месяц, что соответствует росту более 117 процентов “, - написал Вовк.

Таким образом 73 000 человек, работающих в области добычи угля, стали получать вдвое большую зарплату благодаря привязке к мировым ценам на уголь.

“Дополнительный зарплатный фонд в год: плюс 99 тыс. грн на одного работника, плюс 7.2 млрд. грн на всех работников“, - сообщил Волк.

Напомним, по мнению экспертов, введение формулы “Роттердам +“ спасло угольную отрасль от кризиса и обеспечило справедливые цены в энергетике. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула “Роттердам +“) была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года.

Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы “Роттердам +“ прекратилась.

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Комментариев (3)
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nelci    27.08.2019, 15:20
Оценка:  0
nelci
Как же не хочется попасть под суд бенефициарам Роттердама+, и ужом выкручиваются и шахтереов на помощь подключают, а все же как веревочки не виться...
Letohradek    27.08.2019, 15:07
Оценка:  +1
Letohradek
А где же комментарии зэбилов, с гневными высерами о том, как Порошенко наживался на шахтерском труде?
sandman38    27.08.2019, 14:34
Оценка:  +1
sandman38
А офисных крыс на сколько 20, 30 , 50 ?
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