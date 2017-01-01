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Rapid Trident: в Украину приедут сотни военных США

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В учениях Rapid Trident примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров НАТО.
В Украину приедут бойцы 101-й аэромобильной дивизии США
В Украину приедут бойцы 101-й аэромобильной дивизии США
U.S. Army Europe / Facebook

В украинско-американских командно-штабных учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,7 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на командование Сухопутных войск США в Европе (US Army Europe).

Учения пройдут 13-28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

"В учениях примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военных и представителей гражданского персонала", – говорится в сообщении.

Американская сторона будет представлена на Rapid Trident личным составом 101-й аэромобильной дивизии, Национальной гвардией Калифорнии, 7-м учебным командованием Сухопутных войск, а также командованием специальных операций в Европе.

Как отмечается, учения Rapid Trident имеют целью способствовать дальнейшей модернизации оборонного сектора Украины по стандартам США и НАТО, а также укреплению региональной безопасности и международной интеграции.

Напомним, подготовка к учениям Rapid Trident-2019 началась еще в январе. Во Львовской области на Яворовском полигоне прошла начальная конференция, в ходе которой обсуждались и планировались базовые принципы и положения маневров.

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Теги: Украина, США, Львовская область, учения, военные, Rapid Trident, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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