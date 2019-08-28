Сто дней Зеленского: появился тизер

Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану.

Сегодня, 27 августа, в 100-й день своего президентства, Владимир Зеленский вместо конференции, которую давали все предыдущие главы государства, дал интервью своему другу, известному актеру Станиславу Боклану. Анонс интервью был размещен в Facebook Студия Квартал 95.

В опубликованном видео актер Боклан рассказывает, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов.

В частности, Боклан вспомнил об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".

Отметим, что предыдущие главы государства к 100 дням своего президентства давали пресс-конференции, на которых отчитывались о проделанной работе.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у власти не было реальных возможностей для проведения изменений.

Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео

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