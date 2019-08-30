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Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт

Комментариев: 3
Было это, по словам олигарха, еще до выборов.
Коломойский говорил с Зеленским о дефолте
Коломойский говорил с Зеленским о дефолте
скриншот из видео

Известный олигарх Игорь Коломойский заявил, что обсуждал дефолт Украины с президентом Владимиром Зеленским. Правда, было это еще до выборов. Об этом Коломойский рассказал в ходе интервью издают Цензор.НЕТ.

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По словам Коломойского, разговор о дефолте у них с Зеленским начался осенью прошлого года.

Когда он принял для себя решение (баллотироваться, - ред.), прошлой осенью. Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред.) свита, а он потом как Порошенко может остаться, - сказал Коломойский.

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Коломойский также подчеркнул, что он за дефолт. Олигарх считает, что это эффективный способ очищения экономики страны. Позже должна произойти реструктуризация. Это и есть формула оздоровления государственной экономики, уверен Коломойский.

Напомним, Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта. По мнению бизнесмена, страна нуждается во "всеобщей национализации". 

 

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Теги: Коломойский, дефолт, Зеленский, разговор
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Комментариев (3)
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BROKER666    30.08.2019, 16:36
Оценка:  0
BROKER666
зе_карасики, вам ещё радостно что порох ушёл?
construktor1    30.08.2019, 16:29
Оценка:  +2
construktor1
Потрясем мошной и скупим все за бесценок? Так Игорек?
Брюква_и_Клюква    30.08.2019, 16:08
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Товарищу Игорю нужен дефолт, он его получит. Не зря же организовал заранее этот зеленый карнавал.
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