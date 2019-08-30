Гончарук анонсировал налоговую реформу

Глава правительства утверждает, что новая налоговая система должна вступить в силу уже в начале 2021 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал реформу налоговой системы, которую планируют ввести в действие с 1 января 2021 года. Об этом он рассказал в пятницу, передает Украинская правда в пятницу, 30 августа.

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной. Это порочная практика и как правило ее быть не должно, когда во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть упростить ты теоретически можешь, но усложнять точно нет. Поэтому на весну мы готовим налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года", - сказал Гончарук.

Главная задача этой осени - навести порядок с администрированием налогов, отметил премьер-министр.

"У нас для этого есть госпожа Маркарова. Я считаю, что она хороший менеджер и порядочный человек, и я очень на нее рассчитываю", - сказал он.

Глава правительства выразил убеждение, что реформировать налоговую систему надо, "но начинать надо не с маленьких, это точно". По его словам, проблема упрощенной системы налогообложения ФОПов не в том, что люди не платят налоги - а в том, что ее используют, чтобы отмывать контрабанду.

"Мне сейчас сложно говорить о модели, которую мы предложим, но мы будем исходить из того, что упрощенной должна быть вся страна. Налогообложение должно быть таким простым, чтобы оно не было обременительным ни для кого", - заявил премьер-министр.

Напомним, что накануне Верховная Рада назначила Алексея Гончарука главой правительства.

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