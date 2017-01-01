В Украине запретили хостелы в жилых домах
Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Это правило вступит в силу с 1 декабря нынешнего года, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в пятницу, 30 августа.
Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:
- Магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;
- Специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;
- Специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);
- Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;
- Бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.
Ранее Киевский городской совет обратился к Верховной Раде с просьбой упорядочить деятельность хостелов в Украине и разработать порядок контроля над их деятельностью.
Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло в Чернобыле хостел для туристов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet