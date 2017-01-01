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В Украине запретили хостелы в жилых домах

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Новые государственные строительные нормы в отношении жилых домов вступят в силу с 1 декабря нынешнего года.
Хостелов в жилых домах больше не будет
Хостелов в жилых домах больше не будет
Getty Images

Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Это правило вступит в силу с 1 декабря нынешнего года, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в пятницу, 30 августа.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

  • Магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;
  • Специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;
  • Специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);
  • Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;
  • Бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.

Ранее Киевский городской совет обратился к Верховной Раде с просьбой упорядочить деятельность хостелов в Украине и разработать порядок контроля над их деятельностью.

Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло в Чернобыле хостел для туристов.

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Теги: Украина, дом, строительство, гостиница, гостиницы, дома, нормы, хостел
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Источник: korrespondent.net

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