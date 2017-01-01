В Украине запретили хостелы в жилых домах

Новые государственные строительные нормы в отношении жилых домов вступят в силу с 1 декабря нынешнего года.

Хостелов в жилых домах больше не будет Getty Images

Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Это правило вступит в силу с 1 декабря нынешнего года, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в пятницу, 30 августа.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

Магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;

Специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;

Специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);

Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;

Бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.

Ранее Киевский городской совет обратился к Верховной Раде с просьбой упорядочить деятельность хостелов в Украине и разработать порядок контроля над их деятельностью.

Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло в Чернобыле хостел для туристов.

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