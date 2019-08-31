Зеленский предложил отменить финансирование партий, не попавших в Раду

Госфинансирование необходимо сохранить только для тех политсил, которые преодолели 5% избирательный барьер, считает глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять бюджетные средства тем политсилам, которые не преодолели 5% барьер на выборах в Верховную Раду. Об этом говорится в законопроекте №1029 , который глава государства внес в парламент 29 августа.

Законопроект О внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции предусматривает, что право на финансирование из госбюджета будут иметь только те партии, которые преодолели избирательный барьер.

Кроме того, Зеленский предложил ежегодно выделять на госфинансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Изменения предполагается внести в статьи 17-2 и 17-3 закона О политических партиях в Украине.

Напомним, на данный момент право на госфинансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей.

По итогам внеочередных выборов в Раду, которые состоялись 21 июля, финансирование от государства с 1 января 2020 года получат 11 политических партий

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