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Зеленский отправляется в Польшу

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Президент Украины примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд встреч.
Зеленский совершит двухдневный визит в Польшу
Зеленский совершит двухдневный визит в Польшу
Офис президента
Президент Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, отправляется с рабочим визитом в Польшу, пишет Укринформ.
 
 
В первый день будет официальный визит главы государства, а на другой день он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
 
Сегодня в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Также глава государства проведет переговоры с маршалком Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров страны Матеушем Моравецким и лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши Гражданская платформа, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетыной.
 
Вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинскими студентами.
 
Зеленский возложит также венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.
 
В рамках второго дня визита Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся у Могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран. В частности, планируются встречи с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии.
 
В Варшаве также планировалась первая встреча Зеленского с Дональдом Трампом, но она не состоится, поскольку президент США отменил поездку в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана Дориан.
 

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Теги: Украина, Польша, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    31.08.2019, 10:53
Оценка:  0
Мыкола
М-да, Встречи с спрезидентами Грузии Болкарии Литвы, Черногории это конечно круто ! Только какая польза будет от этих встреч Украине ? Да никакой !
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