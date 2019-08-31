Зеленский отправляется в Польшу

Президент Украины примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд встреч.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, отправляется с рабочим визитом в Польшу, пишет Укринформ

В первый день будет официальный визит главы государства, а на другой день он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Сегодня в Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Также глава государства проведет переговоры с маршалком Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров страны Матеушем Моравецким и лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши Гражданская платформа, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетыной.

Вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинскими студентами.

Зеленский возложит также венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

В рамках второго дня визита Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся у Могилы Неизвестного солдата в центре Варшавы, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран. В частности, планируются встречи с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии.

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