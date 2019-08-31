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Зеленский призвал защитить права нацменьшинств

Комментариев: 4
Глава государства заявил, что в Украине должен быть принят закон, который будет защищать права нацменьшинств.
Зеленский анонсировал законопроект о защите нацменьшинств
Зеленский анонсировал законопроект о защите нацменьшинств
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона о защите прав национальных меньшинств. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа, отвечая на вопрос.
 
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там все должно быть выписано – их язык, их вера", – заявил Зеленский. 
 
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, глава государства отметил: "Очень сложный вопрос. Каким бы не было решение, оно будет бить по президенту и по парламенту очень сильно".

Напомним, 16 июля вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вскоре по инициативе России Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому закону о госязыке, не приняв итогового заявления. 

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, Владимир Зеленский, национальные меньшинства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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h_a_a_r_p    31.08.2019, 23:51
Оценка:  -3
h_a_a_r_p
я не пойму как вы сейчас определяете национальный состав страны если в паспортах нет строки национальность ? 1991 год национальный состав - украинцы 61 % , русские 33% , все остальные 6% , Если баланс сохранился то русских нацменьшинством сложно назвать , а вот остальные 6% вполне подходят.
ПродувКротов    01.09.2019, 00:09
Оценка:  -2
ПродувКротов
Брехня. Так называемыми русскими тогда записалось примерно 17% населения.
h_a_a_r_p    01.09.2019, 00:20
Оценка:  -2
h_a_a_r_p
Что значит записались ? пусть они хоть марсианами записываются , а при СССР в свидетельстве о рождении и в паспортах и в военном билете указывалась национальность , а в свидетельстве о рождении указывалось также и национальность родителей.
ПродувКротов    01.09.2019, 00:28
Оценка:  0
ПродувКротов
Видел я эти записи неоднократно . Курбангуйлы Хамарбед Кугымбельдыевич, национальность - русский
ПродувКротов    01.09.2019, 00:12
Оценка:  -1
ПродувКротов
В Украине - рассиане-нацменьшинство. Просто они никак к этому не привыкнут. На россии русские так же нацменьшинство. Остатки русски вымирают, зато у мусульман в семье 12-16 детей. Уже сейчас на москве есть классы в школе, где русский всего один ребенок
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