Зеленский призвал защитить права нацменьшинств
Глава государства заявил, что в Украине должен быть принят закон, который будет защищать права нацменьшинств.
Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона о защите прав национальных меньшинств. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа, отвечая на вопрос.
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там все должно быть выписано – их язык, их вера", – заявил Зеленский.
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, глава государства отметил: "Очень сложный вопрос. Каким бы не было решение, оно будет бить по президенту и по парламенту очень сильно".
Напомним, 16 июля вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вскоре по инициативе России Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому закону о госязыке, не приняв итогового заявления.
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