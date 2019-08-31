Зеленский призвал защитить права нацменьшинств

Глава государства заявил, что в Украине должен быть принят закон, который будет защищать права нацменьшинств.



Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона о защите прав национальных меньшинств. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа, отвечая на вопрос.



"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там все должно быть выписано – их язык, их вера", – заявил Зеленский.



Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, глава государства отметил: "Очень сложный вопрос. Каким бы не было решение, оно будет бить по президенту и по парламенту очень сильно".

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