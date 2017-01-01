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Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв

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В украино-польских отношениях произошел прорыв. Такую оценку президент дал итогам первого дня визита в Польшу.
Владимир Зеленский и Анджей Дуда
Владимир Зеленский и Анджей Дуда
Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал состоявшиеся в субботу, 31 августа, переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой прорывом в отношениях двух государств. 
 
"Не оттепель в отношениях, а прорыв – я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий", – отметил глава государства.
 
По словам Зеленского, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов, а также мирного населения.
 
Президент отметил, что Украина и Польша будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине. Зеленский также предложил возвести на границе Мемориал примирения.
 
Кроме того, Зеленский договорился с Дудой о решении проблемы с грузоперевозками через украино-польскую границу. В энергетической сфере лидеры двух стран обсудили сотрудничество в формате Вашингтон – Варшава – Киев.
 
Президент также проинформировал, что 1 сентября ему предстоит еще много важных дел и встреч.

 
Напомним, 31 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой.

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Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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