Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв

В украино-польских отношениях произошел прорыв. Такую оценку президент дал итогам первого дня визита в Польшу.



Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал состоявшиеся в субботу, 31 августа, переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой прорывом в отношениях двух государств.



"Не оттепель в отношениях, а прорыв – я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий", – отметил глава государства.



По словам Зеленского, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов, а также мирного населения.



Президент отметил, что Украина и Польша будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине. Зеленский также предложил возвести на границе Мемориал примирения.



Президент также проинформировал, что 1 сентября ему предстоит еще много важных дел и встреч.





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