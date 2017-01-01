Расследованием дела Роттердам + НАБУ покрывает коррупцию на Центрэнерго - эксперт

Эксперт указывает на политическую мотивированность как в расследование сфабрикованного дела Роттердам +, так и в отсутствии со стороны НАБУ внимания к сделкам в государственном Центрэнерго.

Антикоррупционные органы, сосредоточившись на расследовании сфабрикованного дела Роттердам+, закрывают глаза на факты реальной коррупции, которая происходит в государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Компании бизнесмена Игоря Коломойского покупают для государственного Центрэнерго российский уголь через фирму-"прокладку" по цене, которая выше Роттердам+, а произведенную электроэнергию продают на подконтрольные олигарху ферросплавные заводы по убыточным для государственной Центрэнерго ценам, утверждает эксперт.

"Если верить релизам самого Центрэнерго, то речь идет о 1970 грн за тонну. Это при том, что даже из США его можно привезти за 1900 грн за тонну. А по формуле Роттердам + украинские шахты должны были его продавать по 1740 грн за тонну. Подчеркиваю - Центрэнерго государственная компания! И если фирмы Коломойского поставляют российский уголь по цене 2000 грн за тонну, а покупают электроэнергию по 1,30 грн кВт-час (при себестоимости 1,50 грн кВт-час), то это означает, что всех нас как совладельцев государственного имущества грабят. При этом делают это дважды: первый раз когда продают сырье по завышенной цене; второй - когда купают его продукцию значительно ниже себестоимости", - пишет Голобуцкий.

Эксперт указывает на политическую мотивированность как в расследовании сфабрикованного дела Роттердам +, так и в отсутствии со стороны НАБУ внимания к сделкам на государственнм Центрэнерго.

"Почему этого не замечают правоохранительные органы? Думаю здесь сошлись несколько факторов. Во-первых, это очень низкий профессиональный уровень. Чего стоит только заявление НАБУ о том, что они три года исследовали импорт из Роттердама и не нашли. Хотя уже дети в школе знают, что в Роттердаме уголь не добывают, что это лишь условное (кстати, не совсем корректное) название ценового индекса. Во-вторых, правоохранителям гораздо безопаснее расследовать фейковые дела против оппонентов спонсора новой власти, чем реальные преступления", - пишет заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Голобуцкий.

Ранее генерал-майор милиции Геннадий Москаль утверждал, что дело Роттердам+ не имеет судебной перспективы и развалится в суде, в случае если вообще дойдет до суда.

Напомним, политолог Петр Олещук на своей странице в сети Facebook написал о необходимости создания в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования скандала вокруг госкомпании Центрэнерго. По мнению Олещука, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок. Политолог предложил депутатам разобраться с этой проблемой и создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования ситуации в Центрэнерго.