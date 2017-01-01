Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойко: Неприкосновенность должна быть снята со всех

Комментариев: 0
Бойко: Неприкосновенность должна быть снята со всех

Неприкосновенность должна быть снята не только с депутатов – нововведение должно касаться и судей, и президента Украины. Об этом заявил сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Наша позиция не изменилась: мы считаем, что неприкосновенность должна быть снята со всех, в том числе с президента и судей. Это требование народа. И когда мы голосовали, мы это и имели в виду. И президент, и судьи, и депутаты – все должны быть равны перед законом", – констатировал парламентарий.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Принятие закона во втором чтении поддержали 373 представителя украинского парламента.

Отметим, законопроект предусматривает отмену неприкосновенности со следующего года. Так, после подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом он не предусматривает снятие неприкосновенности с судей и президента Украины.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь