Бойко: Неприкосновенность должна быть снята со всех

Неприкосновенность должна быть снята не только с депутатов – нововведение должно касаться и судей, и президента Украины. Об этом заявил сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Наша позиция не изменилась: мы считаем, что неприкосновенность должна быть снята со всех, в том числе с президента и судей. Это требование народа. И когда мы голосовали, мы это и имели в виду. И президент, и судьи, и депутаты – все должны быть равны перед законом", – констатировал парламентарий.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Принятие закона во втором чтении поддержали 373 представителя украинского парламента.

Отметим, законопроект предусматривает отмену неприкосновенности со следующего года. Так, после подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом он не предусматривает снятие неприкосновенности с судей и президента Украины.