Слуга Штепа, а в прошлом фотограф задекларировал монет на 200 тыс грн

Также новоизбранный нардеп задекларировал фототехнику на сумму 250 тысяч гривен.

Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Штепа, который ранее работал фотографом, подал декларацию. Информация об имуществе нардепа размещена на сайте НАЗК.

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Итак, 26-летний Штепа в 2006 году приобрел коллекцию старинных монет на сумму 200 тысяч гривен. Также он задекларировал фототехнику и объективы на 250 тысяч.

Также нардеп владеет квартирой в Запорожье на 62 кв м и автомобилем TOYOTA CAMRY 2007 года выпуска. Занимаясь предпринимательством, он получил доход в размере 48,4 тыс грн. Дополнительно Штепа хранит деньги на банковских счетах и наличными (250 тыс грн и 18 тыс долл).

Декларация нардепа Сергея Штепы Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Арсен Аваков сам не беден и не пользуется имуществом богатых родственников. В отличие от многих отечественных “нищих“ политиков, глава МВД не стесняется декларировать нажитое.

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