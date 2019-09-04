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Слуга Штепа, а в прошлом фотограф задекларировал монет на 200 тыс грн

Комментариев: 1
Также новоизбранный нардеп задекларировал фототехнику на сумму 250 тысяч гривен.
Нардеп Сергей Штепа
Нардеп Сергей Штепа
facebook.com/shtepasergei

Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Штепа, который ранее работал фотографом, подал декларацию. Информация об имуществе нардепа размещена на сайте НАЗК.

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Итак, 26-летний Штепа в 2006 году приобрел коллекцию старинных монет на сумму 200 тысяч гривен. Также он задекларировал фототехнику и объективы на 250 тысяч.

Также нардеп владеет квартирой в Запорожье на 62 кв м и автомобилем TOYOTA CAMRY 2007 года выпуска. Занимаясь предпринимательством, он получил доход в размере 48,4 тыс грн. Дополнительно Штепа хранит деньги на банковских счетах и наличными (250 тыс грн и 18 тыс долл).

Декларация нардепа Сергея Штепы
Декларация нардепа Сергея Штепы
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Арсен Аваков сам не беден и не пользуется имуществом богатых родственников. В отличие от многих отечественных “нищих“ политиков, глава МВД не стесняется декларировать нажитое. 

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Теги: Сергей Штепа, декларация
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Комментариев (1)
Сливной_Бачок    04.09.2019, 14:33
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Вебсайт слуги народа shtepa.gallery.RU
Бгг) Серега, может тебе в мосгродуру надо?
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