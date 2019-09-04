Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Слуги отозвали законопроект о продаже Sim-карт по паспортам, будут переделывать

Комментариев: 6
Законопроект под номером 1083 отозван.
Законопроект будут дорабатывать
Законопроект будут дорабатывать
depositphotos.com

Законопроект О продаже Sim-карт по паспортам №1083 был сегодня отозван. О этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Нужен только номер телефона: Как аферисты “чистят“ карты и оформляют кредиты

“3 сентября 2019 г. Проект отозван“, - указано в поле состояния прохождения.

В свою очередь вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что данный законопроект был отозван по его инициативе. Заявление было сделано во время форума в столице.

Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики… По моей инициативе его отозвали, - подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что украинцам разрешили менять оператора без смены номера. Мобильные операторы Украины запустили услугу по переносу номеров. В стране насчитывается почти 55 миллионов абонентов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: SIM-карты, паспорта, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    04.09.2019, 15:55
Оценка:  -4
Коляка
Все правильно, ловить преступников будет проще!!!!
Woodbrother    04.09.2019, 15:58
Оценка:  +1
Woodbrother
И много преступников у вас на россии поймали ? У вас этот дибилизм уже лет 19 действует.
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 16:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Коляка

У вас тайгу подожгли. регистрация помогла поймать преступников?
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 15:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Уточнение - о продаже телефонов по паспортам с обязательной регистрацией в базе.
Letohradek    04.09.2019, 15:32
Оценка:  +1
Letohradek
В Европе свободная продажа сим-карт. Любопытно, мнение фанатов охрыпшей крысы, по этому нововведению?
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 15:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"А шобы не было преступности".
Woodbrother    04.09.2019, 15:32
Оценка:  +1
Woodbrother
А зачем этот дебильный рассейский законопроект в Украине? Зачем нам рассейскте дебильство ? Мы что теперь всю кремлевскую законодательную базу будем сюда перетаскивать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь