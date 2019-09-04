Слуги отозвали законопроект о продаже Sim-карт по паспортам, будут переделывать

Законопроект под номером 1083 отозван.

Законопроект О продаже Sim-карт по паспортам №1083 был сегодня отозван. О этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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“3 сентября 2019 г. Проект отозван“, - указано в поле состояния прохождения.

В свою очередь вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что данный законопроект был отозван по его инициативе. Заявление было сделано во время форума в столице.

Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики… По моей инициативе его отозвали, - подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что украинцам разрешили менять оператора без смены номера. Мобильные операторы Украины запустили услугу по переносу номеров. В стране насчитывается почти 55 миллионов абонентов.

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