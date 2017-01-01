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Киев предложил вернуть российскую сторону в СЦКК

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Такое решение было принято в связи с увеличением количества нарушений режима тишины на Донбассе.
Украина предлагает вернуть российскую сторону в СЦКК
Украина предлагает вернуть российскую сторону в СЦКК
штаб ООС

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Как сообщается, в связи с увеличением количества обстрелов со стороны незаконных формированний был поднят вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон", - отметила Олифер.

По ее словам, возвращение российской делегации позволит восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - заявила она.

Напомним, за сутки 2 сентября на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Четыре бойца получили ранения.

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Теги: Украина, Украина-Россия, донбасс, Перемирие на Донбассе, переговоры на Донбассе, переговоры в Минске, мирные переговоры, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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