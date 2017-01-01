В Днепре представили нового начальника областной полиции

В последние пять лет Владимир Огурченко занимал должность начальника регионального Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В Днепре в должность главы областного управления Нацполиции вступил подполковник полиции Владимир Огурченко. Нового начальника полиции Днепропетровской области представил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщается на сайте ведомства в среду, 4 сентября.

Отмечается, что до нынешнего назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. На этой должности он нес службу с 2014 года.

"Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы к руководителю службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел – с 1999 года", – говорится в сообщении.

Вячеслав Аброськин обратился к личному составу полиции Днепропетровской области, отметив, что приоритетными направлениями работы всех подразделений полиции остается раскрытие разбойных нападений и умышленных убийств, противодействие наркопреступности и организованной преступности.

Напомним, в конце июля был уволен начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Он покинул должность после скандала с задержанием спецназом патрульных, остановивших его водителя. Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области был назначен Артем Васицкий.

Ранее в среду стало известно, что начальника управления Нацполиции Хмельницкой области Василия Виконского назначили на аналогичную должность во Львове.

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