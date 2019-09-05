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На сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин

Комментариев: 7
Каждая здоровая девушка в возрасте 20-27 лет должна пройти срочную военную службу, - уверен автор петиции.
Фото из архива Минобороны
Фото из архива Минобороны
flickr.com

На сайте Президента Украины появилась электронная петиция с требованием сделать призыв на срочную военную службу обязательным не только для мужчин, но и для женщин. Петиция была опубликована 4 сентября и на момент написания этой новости набрала всего 27 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения вопроса главой государства.

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Автор обращения, некто Руслан Шевчук, настаивает на том, что обязательный военный призыв только мужчин – “позорная практика“.

Украине, как воюющей стране, для удовлетворения потребности в солдатах-срочниках нужны лучшие из лучших граждане независимо от пола, - говорится в петиции.

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Автор обращения подчеркнул, что женщин призывают в армию во многих развитых странах. Например, гендерно-нейтральный призыв сейчас практикуют в Швеции, Норвегии, Израиле и других государствах. Украина тоже должна пойти по этому пути и призывать на срочную службу не только парней, но и девушек в возрасте от 20 до 27 лет.

Напомним, в “Слуге народа“ хотят изменить принципы комплектования армии личным составом. Однако отказываться от призыва пока не будут.

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Теги: армия, призыв, срочная воинская служба, петиция, президент
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Комментариев (7)
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asfd0    05.09.2019, 13:32
Оценка:  +1
asfd0
Дешевле будет прикупить воинам света резиновых ))))))
T-REX2    05.09.2019, 13:19
Оценка:  0
T-REX2
'Слушай крошка
Если сделаешь минет
Подарю тебе хороший,
но поломанный мопед
А еще косу и грабли
Я в придачу подарю
Только ты сними свой лифчик
И скажи мне 'Я люблю'
Орест_Пiхва    05.09.2019, 13:15
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Правильно. Призывать женщин только Швеции, Норвегии, Израиля.
всем_пока    05.09.2019, 12:51
Оценка:  +1
всем_пока
....будет как в Израиле.
У них тоже "гвирти"(моя госпожа) воюють
Ira0956    05.09.2019, 12:43
Оценка:  -3
Ira0956
ПУТИН ПРО ОБМЕН МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ: ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО БЫЛО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, НО ПОДХОДИМ К ФИНАЛУ
РИА НОВОСТИ
SEMPENTY    05.09.2019, 12:40
Оценка:  +3
SEMPENTY
А этот герой сам повоевать не хочет?
alex-zol    05.09.2019, 12:36
Оценка:  +3
alex-zol
Кто там скулил за гендерное равенство?)))))
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