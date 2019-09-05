На сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин

Каждая здоровая девушка в возрасте 20-27 лет должна пройти срочную военную службу, - уверен автор петиции.

На сайте Президента Украины появилась электронная петиция с требованием сделать призыв на срочную военную службу обязательным не только для мужчин, но и для женщин. Петиция была опубликована 4 сентября и на момент написания этой новости набрала всего 27 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения вопроса главой государства.

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Автор обращения, некто Руслан Шевчук, настаивает на том, что обязательный военный призыв только мужчин – “позорная практика“.

Украине, как воюющей стране, для удовлетворения потребности в солдатах-срочниках нужны лучшие из лучших граждане независимо от пола, - говорится в петиции. Читай также: В Литве растет число уклонистов от армии

Автор обращения подчеркнул, что женщин призывают в армию во многих развитых странах. Например, гендерно-нейтральный призыв сейчас практикуют в Швеции, Норвегии, Израиле и других государствах. Украина тоже должна пойти по этому пути и призывать на срочную службу не только парней, но и девушек в возрасте от 20 до 27 лет.

Напомним, в “Слуге народа“ хотят изменить принципы комплектования армии личным составом. Однако отказываться от призыва пока не будут.

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