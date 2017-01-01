В Одессе женщина возглавляла банду наркоторговцев

Ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала "сетку" из соучастников, которые сбывали психотропы в Одессе.

В Одессе задержали пять человек, занимавшихся распространением опасных психотропов на территории города. Об этом сообщает прессслужба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала "сетку" из соучастников, которые систематически хранили дома и сбывали психотропы в Одессе.

Женщина отвечала за получение товара, а четыре жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный Интернет-магазин.

В ходе обысков было изъято 70 г PVP (особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

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А этому факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Незаконное производство, изготовление, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь задержали наркоторговца из Молдовы. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Молдаванина передали сотрудникам Нацполиции.

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