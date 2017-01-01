Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе женщина возглавляла банду наркоторговцев

Комментариев: 0
Ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала "сетку" из соучастников, которые сбывали психотропы в Одессе.
В Одессе задержали банду наркоторговцев
В Одессе задержали банду наркоторговцев
od.gp.gov.ua

В Одессе задержали пять человек, занимавшихся распространением опасных психотропов на территории города. Об этом сообщает прессслужба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка Татарбунар организовала "сетку" из соучастников, которые систематически хранили дома и сбывали психотропы в Одессе.

Женщина отвечала за получение товара, а четыре жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный Интернет-магазин.

В ходе обысков было изъято 70 г PVP (особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

А этому факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Незаконное производство, изготовление, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах". 

Ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь задержали наркоторговца из Молдовы. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Молдаванина передали сотрудникам Нацполиции.

В Одессе военный обменял амфетамин на 10 пистолетов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Одесса, полиция, наркоторговля, наркокартель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь